Stammsitz des Hauses Hohenzollern: Burg Hohenzollern hat künftig nur noch einen Eigentümer

Aus zwei wird einer: Die Burg Hohenzollern – eines der bekanntesten historischen Bauwerke im Südwesten – hat bald nur noch einen Eigentümer. Georg Friedrich Prinz von Preußen hat ab dem kommenden Jahr alleine das Sagen im Stammsitz des Hauses Hohenzollern. Die überraschende Nachricht verbreitete die Verwaltung des einstigen regierenden preußischen Königshauses Anfang der Woche.

Mit Wirkung zum 31. Dezember 2025 habe Fürst Karl Friedrich von Hohenzollern seinen Anteil, der ein Drittel umfasst, an seinen Cousin übertragen, heißt es in der Mitteilung. Seit dem gemeinsamen Wiederaufbau der Burg Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte dieses Drittel zur Linie Hohenzollern-Sigmaringen. Das frühere Fürstentum Hohenzollern wurde 1849 in das Königreich Preußen eingegliedert.

Georg Friedrich von Preußen (links) und Karl Friedrich von Hohenzollern Foto: Haus Hohenzollern/Roland Beck

Karl Friedrich konzentriert sich auf Schloss Sigmaringen

Durch den Schritt gehe die gesamte Verantwortung für den Betrieb, den Erhalt und die kulturelle Weiterentwicklung der Burg auf Prinz Georg Friedrich über, teilt die Adelsfamilie weiter mit. Künftig wollen sich die beiden bisherigen Miteigentümer mehr auf die Verwaltung ihrer eigenen Schlösser konzentrieren. „Meinem Vetter danke ich für ein langjähriges konstruktives Miteinander. Ich selbst möchte mich zukünftig auf den Erhalt und die Weiterentwicklung des Sigmaringer Schlosses fokussieren“, wird Karl Friedrich von Hohenzollern in der Mitteilung zitiert.

„Für die große Unterstützung und das gemeinsame Engagement für unseren Stammsitz bin ich meinem Vetter von Herzen dankbar. Unsere enge Partnerschaft hat wesentlich dazu beigetragen, die Burg zu bewahren und weiterzuentwickeln. Unsere Zusammenarbeit wird in vielen Bereichen fortbestehen“, so Georg Friedrich.

Die beiden Familienoberhäupter sitzen gemeinsam im Vorstand der Prinzessin Kira von Preußen Stiftung, die ihren Sitz ebenfalls auf der Burg Hohenzollern hat.

Das Schloss in Sigmaringen. Foto: Hohenzollernschloss Sigmaringen

Einigung über Vermögensfragen

Mit jährlich mehr als 300.000 Besuchern zählt die Burg Hohenzollern bei Bisingen im Zollernalbkreis zu den erfolgreichsten Privatmuseen Deutschlands. Prinz Georg Friedrich hatte bereits im Frühjahr eine Einigung in lange offenen Vermögensfragen erzielt. Infolgedessen wurden große Teile der ehemals königlich-preußischen Sammlung in die neu gegründete Stiftung Hohenzollernscher Kunstbesitz überführt. Prinz Georg Friedrich ist Stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrates dieser Stiftung.