Der SUV-Fahrer soll Unfallflucht begangen haben.

Ein 59-jähriger Audi-Fahrer steht in Stammheim an einer roten Ampel – neben ihm ein SUV. Als die Ampel auf grün schaltet, fahren beide los. Dabei touchiert der SUV den Audi, der unbekannte Fahrer macht sich aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen.









Der bislang unbekannte Fahrer eines SUV hat am Montagabend einen Unfall in der Stammheimer Straße in Stuttgart-Stammheim verursacht und hat sich danach unerlaubt aus dem Staub gemacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.