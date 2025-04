„Stammheim 1975“ im Haus der Geschichte: Der RAF-Prozess als theaterreifer Terrorkrimi

1 Auf Original-Stühlen kann man per Ton und Bild in den spektakulären Prozess eintauchen: Blick in die Ausstellungsinszenierung im Haus der Geschichte. Foto: HdGBW

Vor 50 Jahren begann mit dem Stammheim-Prozess gegen die RAF eines der spektakulärsten Strafverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik. Im Haus der Geschichte in Stuttgart kann man die irrwitzigen Wortgefechte nachhören. Das lohnt sich.











Link kopiert



Es gibt Szenen, die an streitende Kleinkinder im Sandkasten erinnern oder an die Herren in Loriots Badewanne, die um die Quietsche-Ente zanken. Hier ist es dagegen ein Anwalt, der dem Richter harsch ins Wort fällt und „Sie sind jetzt still“ ruft. Der setzt sich trotzig zur Wehr: „Nein, Sie sind jetzt still.“ Solche Gefechte erlebt man selten bei Gericht.