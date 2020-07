1 Polizisten haben das Treiben am Eckensee im Auge. Manche Kollegen an den Schreibtischen recherchieren die Herkunftsgeschichten der Tatverdächtigen in Korrespondenz mit Landratsämtern. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/Christoph Schmidt

Das hohe Interesse der Stuttgarter Polizei an den Herkunftsgeschichten der Tatverdächtigen aus der Krawallnacht erzeugt bundesweites Echo. SPD-Chefin Saskia Esken zeigt sich von der Stammbaumrecherche „nachhaltig verstört.“

Stuttgart - Nachdem Polizeipräsident Franz Lutz am Donnerstag im Gemeinderat angekündigte hatte, die Herkunftsgeschichten der Tatverdächtigen aus der Stuttgarter Krawallnacht mit Hilfe von Stammbüchern bei Landratsämtern zu ermitteln, gibt es bundesweit an dieser Praxis Kritik. Die SPD-Chefin Saskia Esken, die bereits in den vergangenen Wochen vermeintlichen Rassismus bei der Polizei angeprangert hatte, schrieb auf Twitter zu den Stammbaumrecherchen: „Das verstört mich nachhaltig.“

Auch die Moderatorin Dunja Halali zeigte sich irritiert über die Ermittlungsmethoden, die wegen der Ausschreitungen vom 21. Juni unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs geführt werden. „Wie weit zurück geht’s denn, für eine zu Recht geforderte lückenlose Aufklärung?“, fragt sie.

Der Polizist und Bundesvorsitzende der Berufsvereinigung PolizeiGrün, Oliver von Dobrowolski, äußert sich ebenfalls auf Twitter dazu: „Eigentlich bin ich mal zur Polizei gegangen, um strafbare Hintergründe zu ermitteln. Nicht für rassistische Stammbaumforschung.“

Etliche weitere Tweets und Kommentare in sozialen Netzwerken gehen in eine ähnliche Richtung. Häufig wird Stuttgarts OB Fritz Kuhn (Grüne) aufgefordert, gegen Ermittlungen zu den Herkunftsländern der Eltern der mutmaßlichen Täter vorzugehen; solche Nachforschungen seien rassistisch.

Auch Kommunalpolitiker wie der Grünen-Stadtrat Marcel Roth oder Christoph Ozasek von der linken Fraktionsgemeinschaft im Rathaus äußerten zuvor Kritik am Vorgehen der Polizei. Roth sagte: „Vor dem Gesetz muss jeder gleich sein, egal, woher er kommt.“ Ozasek sieht darin „Racial Profiling als direkte Konsequenz.“

Zweifel auch beim Datenschutzbeauftragten

Der Landesdatenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg, Stefan Brink, formulierte seine Zweifel an der Rechtmäßigkeit, in der Familienhistorie der Tatverdächtigen zu forschen, so: „Aus unserer Sicht ist eine rechtliche Grundlage für solche Nachforschungen zunächst nicht erkennbar.“ Ein abschließendes Urteil wolle er sich aber erst erlauben, wenn ihm mehr Informationen zu den konkreten Ermittlungen der Polizei vorliegen.

Lesen Sie auch aus unserem Plus-Angebot: Ist die Herkunft der Randalierer tatrelevant?

Unklar ist indes, ob die treibende Kraft hinter den Ermittlungen wirklich aus den Reihen der Polizei selbst kommt. Schließlich hatte ein Antrag der CDU, dessen Einladung der Polizeipräsident Franz Lutz erst in den Gemeinderat gefolgt war, genau diese Informationen über die Herkunftsgeschichten der Tatverdächtigen eingefordert.

Die Stuttgarter Polizei begründete die ungewöhnliche Akribie bei der Erhebung der personenbezogenen Daten am Freitag mit dem ungewöhnlich großen öffentlichen Interesse an dem Fall, räumte aber ein, dass Herkunftserhebungen in Abstimmung mit Landratsämtern bei den meisten Ermittlungsverfahren eher unüblich seien. Anders ist das in den anschließenden Strafverfahren: Hier werden vor Gericht auch persönliche Lebensgeschichten ausgebreitet, weil sie bei der Findung des Strafmaßes eine Rolle spielen können.