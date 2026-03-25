EnBW-Chef Stamatelopoulos sichert stabile Gaspreise zu – unter Bedingungen. Die Milliarden-Abschreibung für Windparks nennt er einen „schmerzhaften Schritt“.
Angesichts der Eskalation im Nahen Osten gibt EnBW-Chef Georg Stamatelopoulos Entwarnung für Millionen Gaskunden: Kurzfristige Preisschwankungen an den internationalen Energiemärkten würden sich nicht unmittelbar auf die Verbraucher auswirken. „Die EnBW kauft die benötigte Energie für unsere Kundinnen und Kunden lange im Voraus ein“, betonte der Vorstandsvorsitzende bei der Bilanzpressekonferenz in Stuttgart am Mittwoch. „Das erlaubt unseren Kunden, die absoluten Preisspitzen nicht mitnehmen zu müssen“, sagte der EnBW-Chef.