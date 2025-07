Stallwächterparty in Berlin: Kretschmanns letzte Party wird zum Schaulaufen für die Nachfolger in spe

Ein wenig scheint man Winfried Kretschmann (Grüne) dann doch anzumerken, welche Bedeutung er solchen Veranstaltung beimisst. Kaum mehr als drei Minuten dauert die Rede, die er am Donnerstag auf der Stallwächterparty in der Landesvertretung in Berlin hält – immerhin die 60. überhaupt und seine letzte als Ministerpräsident. Gemessen an anderen Kretschmann-Reden ist es kaum mehr als ein Grußwort. Die Stallwächterparty sei einer der Höhepunkte der föderalen Feierkultur in der Bundeshauptstadt, haben ihm seine Redenschreiber ins Manuskript geschrieben. „Ich will es vielleicht sogar DER Höhepunkt nennen“, fügt er hinzu.

Bundeskanzler Merz zu Gast

Das ist nicht ganz falsch: Was 1964 in der Bonner Republik als Grillfest der Beamten begann, hat sich über die Jahrzehnte zu einem Fixpunkt in der Berliner Sommerfest-Saison entwickelt. In Baden-Württemberg sind die Einladungen immer noch heiß begehrt. Das alljährliche Fest der Landespolitik in der Bundeshauptstadt ist eine Gelegenheit, zu beobachten. Wer kann mit wem, wer wird von wem umworben? Und was sich in diesem Jahr deutlich zeigt, ist der Vorwahlkampf, der acht Monate vor der Landtagswahl im März 2026 begonnen hat. Selbst das Motto scheint dazu zu passen: „Aus Tradition in die Zukunft“.

Die Party beginnt später als geplant. Man wartet auf Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der von der Ukraine-Konferenz in Rom kommt. Dass die Bundeskanzler in der Landesvertretung zu Gast sind, ist nicht ungewöhnlich, auch Angela Merkel und Olaf Scholz folgten schon der Einladung.

Hagel nimmt sich seinen Raum

Als der Kanzlertross am Tiergarten vorfährt und Merz wenig später am Biertisch gegenüber von Kretschmann Platz nimmt, darf zwischen Amtsträgern aus Bund und Ländern niemand geringerer als Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir sitzen, der aktuell gar kein offizielles Amt im Land bekleidet. CDU-Landeschef Manuel Hagel findet erst etwas abseits zwischen Vize-Generalin Christina Stumpp und ARD-Programmdirektorin Christine Strobl Platz. Doch als Vize-Ministerpräsident Thomas Strobl (CDU) seine Rede hält, nutzt der CDU-Spitzenkandidat sofort die Gunst der Stunde und setzt sich zwischen Merz und den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüest (CDU). Hagel weiß um die Macht der Bilder. Da ist an diesem Abend zu viel Publikum.

CDU-Landeschef Manuel Hagel sucht die Nähe zu Bundeskanzler Friedrich Merz. Foto: Jens Kalaene/dpa

Rund 1800 Vertreter aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft sind zur letzten Stallwächterparty unter Winfried Kretschmann geladen. 2026 wird sich der 77-Jährige nicht mehr zur Wahl stellen. Und man sieht allein an der Gästeliste, dass das Machtzentrum bereits dabei ist, sich zu verschieben. Das liegt in der Natur der Sache, dass die CDU wieder Bundesminister stellt. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) und Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU), die beide aus dem Südwesten stammen, tauchen in der Menge auf, die Ministerpräsidenten Reiner Haseloff und Hendrik Wüst (beide CDU) sitzen bei Kretschmann am Tisch. Der frühere Bundesminister Robert Habeck (Grüne) fällt im Gewusel kaum auf, dabei wird er in alter Manier zu Selfies aufgefordert. Neben Politikern sind vor allem Verbands- und Wirtschaftsvertreter auf dem Fest.

Nähe zur Autoindustrie kein Aufreger mehr

Bei seiner ersten Stallwächterparty 2011 bewegte sich Kretschmann noch auf dünnem Eis. Den Titel „Automobilsommer“ hatte er von der Vorgängerregierung übernehmen müssen. Dabei befand sich der Grüne damals längst noch nicht auf dem engen Kuschelkurs zur Automobilindustrie. In Limbo zwischen der gewonnenen Landtagswahl und zu seiner Kür zum Ministerpräsidenten war er angeeckt mit dem Satz: „Wir müssen mit weniger Autos in Deutschland auskommen“. Es folgten ernste Gespräche mit Branchenvertretern – heute sieht Kretschmann die Autobauer als Lebensader des Landes. Und auch, ob sich Rüstungsfirmen unter den Sponsoren der Party finden könnten, ist heutzutage kein Aufreger mehr. 2014 hatte die Unterstützung des Granatenherstellers Diehl noch heftige Debatten ausgelöst. Die Sponsoren sind wichtig, nicht nur wegen des Geldes. „Heute zeigen wir ihnen das produktive Gesicht Baden-Württembergs“, beschwört Kretschmann die alte Wirtschaftskraft des Südwestens.

Für die Spitzenkandidaten Hagel und Özdemir ist es die Gelegenheit, viele Hände zu schütteln und Selfies zu machen. Doch wer im kommenden Jahr der Gastgeber sein wird, entscheidet sich erst am 8. März 2026.

Zahlen zur Stallwächterparty

Kosten

Im vergangenen Jahr kostete die Party nach Angaben der Landesregierung rund 270.000 Euro. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der Landtags-AfD hervor. Hinzu kamen demnach Geld- und Sachleistungen in Höhe von knapp 780.000 Euro, die Partner beisteuerten. Auch in diesem Jahr sind an dem Fest zahlreiche Unternehmen als Partner und Aussteller beteiligt – darunter unter anderem Automobilkonzerne, Lebensmittelhändler, Pharmaunternehmen und Banken. Er könne sich noch gut erinnern, wie Teufel alle Fraktionsvorsitzenden versammelt habe, damit sie dem stattlichen Preis zustimmen, sagte Kretschmann am Donnerstag. Aus heutiger Sicht sei das ein Schnäppchen gewesen.

CO2

Die Grüne Landesvertretung kompensiert den CO2-Ausstoß, der unter anderem bei der Anreise ihrer Gäste anfällt. 2024 lag der bei 120 Tonnen CO2. Daraus ergab sich eine Kompensationszahlung von 2280 Euro.