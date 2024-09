Stahl: Stahlchef bei Thyssenkrupp kündigt härtere Einschnitte an

Stahlchef bei Thyssenkrupp kündigt härtere Einschnitte an

1 Dennis Grimm, Sprecher des Vorstands bei Thyssenkrupp Steel, kündigt harten Sanierungskurs an. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Dass Deutschlands größter Stahlproduzent vor massiven Veränderungen steht, war klar. Es kommt aber noch dicker, sagt der neue Vorstandssprecher.











Link kopiert



Essen - Dennis Grimm, neuer Chef der Stahlsparte bei Thyssenkrupp, kündigt härtere Einschnitte an als bisher geplant. "Die aktuelle Marktlage hat sich in den vergangenen Monaten nochmal verschlechtert, und eine Erholung ist leider nicht in Sicht", sagte Grimm der "WAZ" (Samstag). Darauf müsse Deutschlands größter Stahlkonzern reagieren. Die Einschnitte könnten deshalb tiefer ausfallen als bisher geplant.