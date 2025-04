Stagnation: Bundesregierung will Konjunkturprognose erneut senken

1 Für große Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung sorgen die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump und die Folgen für den Welthandel. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Nach zwei Rezessionsjahren in Folge wird auch im laufenden Jahr keine Wende erwartet. Die deutsche Wirtschaft kommt nicht vom Fleck.











Berlin - Die geschäftsführende Bundesregierung will erneut ihre Konjunkturprognose senken. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, erwartet sie im laufenden Jahr eine Stagnation des Bruttoinlandsprodukts. Im Januar hatte die Regierung noch mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet, nun erwartet sie 0,0 Prozent. Der Bericht wurde der Deutschen Presse-Agentur in Regierungskreisen bestätigt. Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird die Frühjahrsprojektion an diesem Donnerstag in Berlin vorstellen.