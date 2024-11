Stagnation am Arbeitsmarkt: Kurzarbeit trifft kein Land so stark wie den Südwesten

1 Der Ventilatorenhersteller EBM Papst aus Mulfingen hat ab 1. November wieder Kurzarbeit angemeldet. Foto: P/hilipp Reinhard

Die Kurzarbeiter-Quote ist in Baden-Württemberg bei 1,2 Prozent doppelt so hoch wie im Bund. Das liegt vor allem an der Metall- und Elektroindustrie, die nach früherer Stärke nun eher geschwächt dasteht.











Link kopiert



Was bisher ein Vorteil für Baden-Württemberg war, der hohe Industrieanteil, wird nun zum Bremsklotz. In den Industriebranchen schlagen schwache Konjunktur und Transformation in einen immer größeren Verlust an Beschäftigung um. Dies wirkt sich speziell in puncto Kurzarbeit aus. Im Prinzip soll das Instrument Fachkräfte an Bord halten. Oder ist der Anstieg diesmal nur eine Vorstufe, bevor es zu verstärkten Stelleneinbußen kommt? Ein Überblick.