Bereits zum dritten Mal in Folge schickt RTL gleich zwei "Bachelors" ins Liebesrennen. Ihren Vorgängern ist es in und nach der Show ganz unterschiedlich ergangen.

Mit Tim Reitz (35) und Sebastian Paul (33) machen sich zwei neue "Bachelors" in Südafrika auf die Suche nach der Frau fürs Leben (ab 6. Mai auf RTL+, ab 10. Juni bei RTL). Ob sie ihr großes Glück finden werden? Tipps könnten sie sich bei einem ihrer Vorgänger holen - denn Dennis Gries ist es gelungen, mit seiner Siegerin eine dauerhafte Beziehung aufzubauen. So geht es dem Rosenkavalier von 2024 und den drei anderen "Bachelors".

Dennis Gries und Sebastian Klaus Anfang 2024 gab es zum ersten Mal eine Doppelpack-Staffel, womit RTL sein "Bachelor"-Konzept auf ein neues Level hob. Dennis Gries (geb. 1993) und Sebastian Klaus (38) waren die ersten Männer, die gemeinsam eine Herzdame suchten. Gries, Fitnessunternehmer aus Kempten im Allgäu, entschied sich im Finale gegen Kandidatin Rebecca Hertlein und für Katja Geretschuchin (30). In der Wiedersehensshow traten die beiden offiziell als Paar auf und gingen schnell den nächsten Schritt: Sie zog für ihn von Düsseldorf ins Allgäu. Beide sprechen offen darüber, dass sie sich Nachwuchs wünschen, und sind medial präsent. Auf ihren Social-Media-Accounts geben sie Einblicke in ihr gemeinsames Leben - wobei Katja kein Geheimnis daraus macht, dass ihr das neue Leben im ländlichen Allgäu nicht immer so leicht fällt.

Dennis Gries hält auch noch guten Kontakt zu seinem Co-Bachelor, der in der Show allerdings weniger Liebesglück hatte. Immobilien-Salesmanager Sebastian Klaus aus Hamburg entschied sich im Finale zur Verwunderung vieler Zuschauerinnen und Zuschauer gegen Architekturstudentin Eva Thümling und für Versicherungskauffrau Larissa Schulte. Beim Wiedersehen erklärten beide jedoch, dass es nur zu einem etwa dreiwöchigen Kennenlernen kam und keine feste Beziehung entstand.

Im August 2024 machte er dann seine Beziehung mit Influencerin Jenny Koepper öffentlich. Gemeinsam besuchen sie Events und liefern auf Instagram jede Menge Couple-Content. Im Dezember 2024 gaben sie bekannt, dass sie zusammen ziehen, im Juni 2025 erfolgte der Antrag und im März 2026 gaben sie sich standesamtlich das Jawort. Beim Junggesellenabschied feierte auch Dennis Gries mit. Seit der Hochzeit heißt der Immobilien-Experte Sebastian Koepper, da er ihren Namen angenommen hat.

Felix Stein und Martin Braun

Im Juni 2025 ging mit Felix Stein (34) und Martin Braun eine weitere Runde "Die Bachelors" an den Start. Die beiden sind zwar ganz unterschiedliche Charaktere, haben aber einiges gemeinsam: Sie sind beide schon Vater, sind wie die Vorjahres-Kandidaten auch als Influencer aktiv - und fanden beide in der Show keine Partnerin.

Felix Stein aus Berlin arbeitet als Fotograf und hat inzwischen fast 97.000 Follower. Im Finale entschied er sich für Kandidatin Seyma, doch beim großen Wiedersehen wurde klar, dass beide den Sprung in den Alltag nicht geschafft haben. In diesem Jahr freut sich der 34-Jährige auf einen besonderen privaten Moment: Sein Sohn wird eingeschult.

Martin Braun, Versicherungs- und Finanzanlagefachmann aus Troisdorf bei Köln, hatte zum Drehstart der "Bachelors" bereits eine Ehe hinter sich, aus der zwei Töchter stammen. Er favorisierte im Verlauf der Staffel zunächst Kandidatin Lena, die ihm jedoch im Halbfinale einen Korb gab. Im Finale entschied er sich schließlich gegen Leonie und für Clara. Doch eine Beziehung kam nicht zustande - stattdessen gab es ein kurioses "Liebesdreieck". Sie seien nicht als Paar, aber als "exklusiv" aus der Show gegangen, betonte Clara beim Wiedersehen. Dort beichtete Braun, dass er nach dem Finale allerdings noch einmal mit Lena geknutscht habe, was zum Aus für die frische Beziehung mit Clara führte - seitdem gilt er wieder als Single.