Bereits zum dritten Mal in Folge schickt RTL gleich zwei "Bachelors" ins Liebesrennen. Ihren Vorgängern ist es in und nach der Show ganz unterschiedlich ergangen.
Mit Tim Reitz (35) und Sebastian Paul (33) machen sich zwei neue "Bachelors" in Südafrika auf die Suche nach der Frau fürs Leben (ab 6. Mai auf RTL+, ab 10. Juni bei RTL). Ob sie ihr großes Glück finden werden? Tipps könnten sie sich bei einem ihrer Vorgänger holen - denn Dennis Gries ist es gelungen, mit seiner Siegerin eine dauerhafte Beziehung aufzubauen. So geht es dem Rosenkavalier von 2024 und den drei anderen "Bachelors".