"Tatort"-Star Wotan Wilke Möhring feierte am Samstag seinen Einstand als neuer Teamkapitän in der beliebten Quizshow "Wer weiß denn sowas?". Die Einschaltquote konnte sich sehen lassen - ein Hauch Wehmut blieb dennoch. Am Montag geht es im Vorabendprogramm weiter.
Wotan Wilke Möhring (58) betrat am Samstag neues Terrain. Der vielseitige Schauspieler, bekannt aus Kinohits, Serien und als langjähriger "Tatort"-Kommissar, feierte seine Premiere als neues festes Teammitglied bei der beliebten ARD-Show "Wer weiß denn sowas??" (Das Erste). Er ersetzt künftig Moderator Elton (54), der von Beginn an in der TV-Show als Teamkapitän und Counterpart von Teamkapitän Bernhard Hoëcker (55) fungierte.