Die 20. Staffel der Vorabendkrimiserie "SOKO Wien" startet. Von Anfang an dabei ist Schauspielerin Lilian Klebow. "Nun bin ich der letzte Dinosaurier", sagt sie im Interview und blickt auf schwere Abschiede zurück. Doch sie macht auch klar, warum ihr Herz so sehr an der TV-Serie hängt.
Seit über 20 Jahren steht Lilian Klebow (48) als Penny Lanz für "SOKO Wien" (seit 2005) vor der Kamera - eine Rolle, mit der sie vom rebellischen Nachwuchstalent zum erfahrenen Serienstar wurde. Im Interview mit spot on news spricht sie über ihren allerersten Drehtag auf der Donau, über wilde Szenen im Hochzeitskleid, den Teamgeist hinter den Kulissen und die Kunst, eine Figur über zwei Jahrzehnte lebendig zu halten. Außerdem verrät die Münchnerin, was sie privat von Penny gelernt hat, warum Humor ihr größtes Geheimrezept ist - und welche emotionalen Überraschungen die neue Staffel, die am 23. Januar um 18 Uhr mit der Episode "Vergeltung" im ZDF startet, bereithält.