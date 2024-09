Die zweite Staffel der erfolgreichen Serie "Die Kaiserin" steht in den Startlöchern. Den genauen Veröffentlichungstermin und einen ersten Teaser-Trailer für die neuen Episoden hat der Streamingdienst Netflix nun veröffentlicht.

Die zweite Staffel der Erfolgsserie "Die Kaiserin" startet am 22. November auf Netflix. Das gab der Streamingdienst am Freitag bekannt. Der ebenfalls auf Social Media veröffentlichte Teaser-Trailer verrät zudem, dass es sehr dramatisch wird.

Das verrät der Teaser-Trailer

Zu sehen ist eine im Bett liegende Elisabeth (Devrim Lingnau, 25), die Medizin nehmen muss und schlussendlich dennoch dagegen rebelliert. Gezeigt werden aber auch glückliche Momente der Kaiserin mit ihrem Kind im Palastgarten von Schönbrunn. Doch dann gibt es wieder diese öffentlichen Auftritte vor einem bitterernst dreinblickenden Volk bis hin zu schweren Aufständen, gefährlichen Bränden - und reihenweise entsetzte und schmerzverzerrte Gesichter der Kaiserfamilie ...

Das verrät Netflix zur zweiten Staffel

Die erste Krise von Sisi und ihrem Franz (Philip Froissant, 30) nach der Hochzeit ist überwunden. Da sich aber kein männlicher Thronfolger einstellen will, wird die Ehe bald wieder auf eine harte Probe gestellt. Doch in Elisabeth regen sich andere Ziele: Sie möchte politisch aktiv werden und sich engagieren. Ihrer Schwiegermutter, Erzherzogin Sophie (Melika Foroutan, 48), missfällt das allerdings sehr. Stattdessen möchte sie Sisi in ihrem eigenen Sinne instrumentalisieren.

Kaiser Franz steht einmal mehr zwischen den Fronten - auch im Hinblick auf sein zerfallendes Reich. Doch dann schlägt das Schicksal unerbittlich zu und "Elisabeth muss entscheiden, ob sie dem Hof für immer den Rücken kehren wird oder ob sie aus der dunkelsten Stunde zu neuer Kraft erwachsen kann", heißt es in der Inhaltszusammenfassung von Netflix.

Viele bekannte Gesichter im Cast

Auch in der Fortsetzung des mit dem International Emmy Award 2023 in der Kategorie Drama Series ausgezeichneten Formats, sind neben Lingnau, Froissant und Foroutan viele weitere bekannte Gesichter aus Staffel eins dabei. Johannes Nussbaum (29) kehrt als Erzherzog Maximilian zurück, Almila Bagriacik (34) als Hofdame Leontine, Runa Greiner (28) als Hofdame Charlotte und Alexander Finkenwirth (38) als Alexander von Bach.

Neu zum Cast gehören dagegen Schauspielerin Josephine Thiesen (geb. 1999) in der Rolle der Prinzessin Marie Charlotte von Belgien - ihr Auftritt im Teaser lässt nichts Gutes erahnen - und Schauspieler Christophe Favre (55) als Napoleon III.