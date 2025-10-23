"Das große Promi-Büßen" geht in eine neue Runde. Die vierte Staffel startet am 23. Oktober auf Joyn. Wer konnte bisher das Format gewinnen?

Es ist wieder Zeit für Olivia Jones (55) und ihre "Runde der Schande": Das Reality-Format "Das große Promi-Büßen", in dem Stars mit ihrem Fehlverhalten und Negativschlagzeilen aus der Vergangenheit konfrontiert werden, geht in die vierte Staffel. Ab Donnerstag, 23. Oktober, läuft die Show kostenfrei auf dem Streamingdienst Joyn. Am 30. Oktober wird ProSieben dann im linearen TV die ersten vier Episoden ab 20:15 Uhr zeigen. Die Promis müssen auf engstem Raum in einem Lager wohnen, Spiele absolvieren und in der "Runde der Schande" ihre Vergehen reflektieren. Wer konnte sich in den vergangenen Staffeln zum Sieger oder zur Siegerin küren lassen?

Carina Spack, Daniel Köllerer und Daniele Negroni Die erste Staffel wurde 2022 ausgestrahlt. Realitystar Carina Spack (29), Ex-Tennisspieler Daniel Köllerer (42) und Musiker Daniele Negroni (30) kämpften gemeinsam als Team um das Preisgeld von 50.000 Euro und konnten sich so am Ende als Gewinner-Trio küren lassen. Spack war danach unter anderem bei "The 50" zu sehen, Negroni bei "Good Luck Guys" und Köllerer im "Forsthaus Rampensau".

Steff Jerkel

Auch 2023 stellten sich Promis dem "Büßen" vor laufenden Kameras. "Goodbye Deutschland!"-Star Steff Jerkel (57) zog in das Camp, um über seine impulsiven Aussagen über Frauen zu reflektieren. Er trat am Ende im Finale gegen Christin Okpara (28) und Leon Machère (33) an und gewann die zweite Staffel und 43.000 Euro Preisgeld. Anschließend sah man ihn in weiteren Formaten wie "Reality Backpackers" oder "Most Wanted - Wer entkommt?".

Sam Dylan

2024 ging die dritte Staffel an den Start. Realitystar Sam Dylan (40) musste in seine "Runde der Schande", um Provokationen bei Teilnahmen in anderen Reality-Formaten wie "The 50" aufzuarbeiten. Bereits ausgeschiedene Kandidatinnen und Kandidaten entschieden darüber, ob Dylan oder Bobby Chambers die Sendung gewinnen sollte. Am Ende konnte Dylan knapp im Voting siegen und das Preisgeld von 22.367 Euro mit nach Hause nehmen. Der "Sommerhaus der Stars"-Gewinner war zuletzt 2025 im RTL-Dschungelcamp zu sehen, belegte jedoch nur Platz neun.

Neuerung und Kandidatinnen und Kandidaten der vierten Staffel

Beim Gewinner oder der Gewinnerin gibt es 2025 eine Neuerung in der Sendung. Joyn erklärte dazu: "Erstmals entscheiden allein die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Joyn-App darüber, welcher reumütige Star die ehrlichste Haut beweist und 'Das große Promi-Büßen' gewinnt." Und wer hat die Chance auf den Sieg?

Realitystar Serkan Yavuz (32) ist mit seinem Taktieren bereits in zahlreichen Formaten angeeckt. Auch sein Untreue-Skandal brachte ihn in die Schlagzeilen, beim "Promi-Büßen" gibt es also genügend aufzuarbeiten. Zu ihm gesellt sich Emma Fernlund (24), die wie Yavuz an der Strategie-Show "The Power" teilgenommen hat und zuvor im "Sommerhaus der Stars" mit ihrem Temperament für Aufsehen sorgte. Fußballkommentator Jörg Dahlmann (66) und Musikerin Edith Stehfest (30) ziehen ebenfalls ins Büßer-Camp, die beiden kennen sich bestens aus dem Dschungelcamp und könnten für Spannungen sorgen.

"Ich bin beim großen Promi-Büßen dabei, weil ich in einigen TV-Formaten ein bisschen sehr eskaliert bin", gibt "Das Sommerhaus der Stars"-Gewinner Rafi Rachek (35) zu seiner Teilnahme an. Zu erneut hitzigen Diskussionen könnte es mit "Sommerhaus"-Kollegin Theresia Fischer (33) kommen. Mit dabei sind zudem die ehemalige "GNTM"-Kandidatin Linda Braunberger, die Reality-Bekanntheiten Bellydah Venosta und Diogo Sangre und Reality-Newbie Vanessa Brahimi ("Das Sommerhaus der Normalos").