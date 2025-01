Staffel sechs in den Startlöchern: Roland Trettl lädt wieder ins First Dates Hotel ein

Die Dating-Doku "First Dates Hotel" mit Gastgeber Roland Trettl (53) startet bald schon in ihre sechste Staffel. Wie der Sender VOX mitteilt, werden die acht neuen Folgen ab dem 24. Februar zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Fans des Formats müssen sich also nicht einmal mehr einen ganzen Monat gedulden. Und diese Zeit können sie sogar noch mit zwei Sonderausgaben überbrücken.

Bevor die "First Dates Hotel"-Singles im Alter zwischen 23 und 57 Jahren auf Mallorca nach der großen Liebe suchen, greift Aushilfsamor Trettl pünktlich zum Valentinstag noch einigen einsamen Promis unter die Arme. Schon ab dem 10. Februar bei VOX und jeweils eine Woche vorher auf RTL+ treffen in zwei neuen "Promi First Dates"-Folgen erneut prominente Singles auf Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen.

Darunter auch eine Eiskunstlauf-Legende: Marika Kilius wagt mit 81 Jahren ein Blind Date vor der TV-Kamera. Ebenfalls mit dabei sind unter anderem "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Antonia Hemmer (24), "Bachelor"-Ikone Paul Janke (43), Ex-Fußballprofi Benny Köhler (44), Schauspielerin Saskia Valencia (60) und "DSDS"-Star Daniele Negroni (29).

Sowohl "First Dates Hotel" als auch "Promi First Dates" sind erfolgreiche Ableger der beliebten Dating-Doku "First Dates - Ein Tisch für zwei", die werktags von 18 bis 19 Uhr bei VOX zu sehen ist. Trettl arrangiert darin seit 2018 Blind Dates zwischen zwei Singles aus ganz Deutschland.

Roland Trettl schwebt schon auf Wolke sieben

Trettl selbst ist schon seit längerer Zeit vom Single-Markt. Doch erst vor wenigen Tagen bestätigte der TV-Koch und Moderator die zuvor kursierenden Gerüchte um eine Beziehung zu der ehemaligen "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Miriam Höller (37) mit einem gemeinsamen Kuschelbild. Auch die Ex-Stuntfrau postete ein inniges Foto mit Trettl auf ihrem offiziellen Instagram-Account und schrieb dazu: "Leben, du überraschst mich immer wieder."

Spekulationen um eine Beziehung der beiden gab es schon seit einigen Monaten. Bei "First Dates" hatte Trettl vergangenes Jahr angedeutet, dass es eine neue Frau in seinem Leben gibt.