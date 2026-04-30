Bei "Prominent getrennt" treffen sich ab dem 30. April acht ehemalige Promi-Paare in Südafrika wieder. Sie alle haben eine gemeinsame Liebesgeschichte hinter sich - und meist auch eine ziemlich dramatische Trennung. Wer bringt welche Konflikte mit in die Villa der Verflossenen?

Am 30. April startet auf RTL+ die fünfte Staffel von "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen". Acht ehemalige Reality-Paare ziehen für zwölf Folgen in eine Villa in Südafrika, um Challenges zu bewältigen, alte Konflikte zu lösen und gemeinsam um ein Preisgeld zu kämpfen. Die Ausgangslage könnte unterschiedlicher kaum sein: Manche Paare verbindet eine kurze, heftige Reality-Romanze, andere Jahre voller Trennungen und Versöhnungen.

Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu Über kein Paar wurde in den vergangenen Monaten so viel diskutiert wie Aleks Petrovic (35) und Vanessa Nwattu (26). Kennengelernt haben sich die beiden 2022 bei "Temptation Island VIP", wo der ehemalige "Love Island"-Kandidat seine damalige Partnerin in der Show für die noch unbekannte Verführerin verließ. Drei Jahre lang hielt die Beziehung trotz öffentlicher Kritik, 2024 zogen sie gemeinsam nach Dubai und verlobten sich. Ausgerechnet beim erneuten Treuetest 2025 zerbrach dann alles: Vanessa beendete die Beziehung vor laufender Kamera, weil Aleks unter anderem respektlos über ihr Sexleben auspackte. Seither stehen schwere Vorwürfe im Raum: Sie spricht von "emotionalem Missbrauch", er sieht das nicht ein. "Ich habe meine bisherige Liebe meines Lebens verloren", betont Aleks gegenüber RTL.

Rebecca Ries und Gök Göker

Auch hier war "Temptation Island VIP" der Ausgangspunkt: 2024 nahm die Ex-"Bachelor"-Kandidatin Rebecca Ries (31) mit ihrem damaligen Freund am Treuetest teil, Gök Göker (29) war als Verführer dabei. Nach den Dreharbeiten kamen sie zusammen - und schon beim Wiedersehen konnten sie verkünden, dass sie Nachwuchs erwarten. Im April 2025 wurde Sohn Malik Emilio geboren. Doch dem hohen Tempo hielt die junge Beziehung nicht stand und nur wenige Wochen später trennten sie sich. Heute haben sie nur noch wegen ihres Kindes Kontakt und wollen in der Villa zeigen, dass sie als Eltern ein Team sein können. Allerdings lassen schon ihre Zitate daran zweifeln: Während Rebecca betont, dass ihr Ex "sich einfach mal ein bisschen mehr in mich hineinversetzen sollte", erwartet Gök Selbstreflexion: "Sie soll nicht immer die Schuld den anderen geben."

Samira und Yasin Cilingir

Sie galten lange als Vorzeige-Paar des deutschen Reality-TVs: Bei "Love Island" 2019 fanden Samira (28) und Yasin Cilingir (35) in ihrem allerersten Format zueinander. Es folgten Hochzeit und zwei Kinder, Sohn Malik (2020) und Tochter Medina (2023). Aber es gab auch immer wieder Trennungen, Funkstille und gegenseitige Vorwürfe in der Beziehung, bis sie 2025 nach sechs gemeinsamen Jahren wieder einen Schlussstrich zogen. In der Villa wollen die beiden vor allem für den Nachwuchs noch einmal an einem Strang ziehen. "Es könnte ein Comeback zwischen meinem Ex und mir geben oder die Schlagzeile lautet 'Es ist offiziell, dass Samira und Yasin nie wieder zusammenkommen werden'", fasst Samira das Auf und Ab zusammen. Ihr Ex hofft, dass "diese Punkte, die tief in uns sitzen", geklärt werden können.

Tanina und Fabian

DJane Tanina (27) und Eishockeytrainer Fabian (29) wiederum lernten sich 2023 bei ihrem ersten Format "Too Hot To Handle" kennen und lieben. Sie verließen die Show als Paar, Fabian sogar als Staffelsieger. Knapp eineinhalb Jahre hielt ihre Fernbeziehung zwischen Düsseldorf und Stuttgart. Bei der Reunion Anfang 2025 räumte er dann ein, seine Freundin zu Beziehungsbeginn belogen zu haben - kurz darauf folgte die Trennung. Tanina warf ihm öffentlich Untreue vor, Fabian machte vor allem bei "Germany Shore" mit seiner wilden Seite von sich reden. Und sein Bild von der Ex? Wenig charmant: Sie sei ein "Handicap" und werde "Prinzessin auf der Erbse" spielen.

Bianca Eigenfeld und Joshi Josh

Sechs Jahre Beziehung, geprägt von Höhen und Tiefen: Bianca Eigenfeld (25) und Joshi Josh (26) gehören zu den Jugendlieben unter den Kandidaten. Mit zwölf lernten sie sich in der Schule kennen, mit 15 und 16 wurden sie ein Paar. Im Januar 2023 zerbrach die On-Off-Beziehung an Untreue. Zwei Jahre später trafen sich der "Are You The One?"-Kandidat und der Reality-Neuling bei "Ex on the Beach" wieder, flirteten erneut - doch Joshi entschied sich am Ende gegen Bianca. Seitdem herrscht Funkstille. "Auch wenn Joshua und ich getrennte Wege gehen, sind wir sehr stark zusammen", ist sich Bianca sicher.

Tessa Bergmeier und Jakob Morgenstern

Auch hinter Tessa Bergmeier (36) und Jakob Morgenstern (40), die 2024 gemeinsam am "Sommerhaus der Stars" teilnahmen, liegen vier Jahre On-off-Liebe mit zahlreichen Trennungen und Versöhnungen. Schon in dem Format wurde sichtbar, wie unterschiedlich sie kommunizieren. Im Dezember 2024 machte die einstige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin die Trennung von ihrem Reality-unerfahrenen Partner öffentlich. Auch die beiden haben sich seitdem nicht mehr gesprochen - allerdings hält Jakob für die Villa eine eindeutige Botschaft bereit: "Ich würde meiner Ex gerne sagen: 'Ich liebe dich!'"

Vanessa Brahimi und Richard Sternberg

Vanessa Brahimi (29) und Richard Sternberg (30) lernten sich bereits 2018 in einer Bar kennen, also auch schon lange vor jeder Kamera. 2025 wagten sie mit "Das Sommerhaus der Normalos" gemeinsam den Schritt ins Reality-TV. Die Show wurde zur Zerreißprobe für die polarisierende Drama-Queen und den ruhigen Analytiker: Vanessa fühlte sich nicht ausreichend unterstützt, Richard schämte sich für ihre lauten Auftritte. Im Oktober 2024 folgte die Trennung. Richard hofft sich, dass seine Ex bei "Prominent getrennt" authentisch ist und sich nicht "schlimmer darstellt, als sie eigentlich ist."

Vivien und Mou

Auch Vivien (27) und Mou (27) waren fünf Jahre lang liiert, bis sie gemeinsam ins Reality-TV gingen. Bei "Temptation Island" schockierte Mou die Zuschauer mit einer Affäre mit einer Verführerin sowie weiteren Fehltritten, aber seine Partnerin konnte ihm alles verzeihen. So war es auch, als sie 2025, inzwischen verlobt, als erstes Paar bei "Ex on the Beach" einzogen. Im Juni 2025 trennte sich Mou dann überraschend von Vivien - bis heute zweifelt sie an seinem Grund, der geplanten Texas-Auswanderung mit seiner Familie. "Ich würde meinem Ex gerne noch sagen, dass er einfach ein Arschloch ist und mal auf sein Leben klarkommen muss!", erklärt sie RTL angriffslustig.