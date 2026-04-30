Bei "Prominent getrennt" treffen sich ab dem 30. April acht ehemalige Promi-Paare in Südafrika wieder. Sie alle haben eine gemeinsame Liebesgeschichte hinter sich - und meist auch eine ziemlich dramatische Trennung. Wer bringt welche Konflikte mit in die Villa der Verflossenen?
Am 30. April startet auf RTL+ die fünfte Staffel von "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen". Acht ehemalige Reality-Paare ziehen für zwölf Folgen in eine Villa in Südafrika, um Challenges zu bewältigen, alte Konflikte zu lösen und gemeinsam um ein Preisgeld zu kämpfen. Die Ausgangslage könnte unterschiedlicher kaum sein: Manche Paare verbindet eine kurze, heftige Reality-Romanze, andere Jahre voller Trennungen und Versöhnungen.