Unfall in Tamm Lkw kollidiert mit zwei Autos – drei Schwerverletzte

Ein Lkw-Fahrer übersieht am Donnerstag ein Stauende in der Bietigheimer Straße in Tamm. Beim Versuch auszuweichen, touchiert er einen Toyota, bevor er frontal in einen Audi kracht. Drei Menschen werden schwer verletzt, die Straße muss komplett gesperrt werden.