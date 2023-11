Wann läuft Wer stiehlt mir die Show? (Sendetermine)

Schauspieler Matthias Schweighöfer schlug am vergangenen Sonntag (19.11) Moderator Joko Winterscheidt in dessen Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“. Wann und wo man die Folgen der Quizshow sehen kann, erfahren Sie hier.

Joko Winterscheidt lädt in seiner Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ jeweils drei Promis – und eine Wildcarderin oder einen Wildcarder – ein, die versuchen können, ihm die Moderation der Show abzunehmen. Seit dem 5. November läuft die sechste Staffel. Mit dabei: Schauspieler Florian David Fitz, Comedian Hazel Brugger und Schauspieler Matthias Schweighöfer.

Letzter hat im Finale der Folge vom vergangenen Sonntag (19. November) seinen langjährigen Freund Winterscheidt geschlagen. Bedeutet: Schweighöfer wird die kommende Show moderieren. Aber wann läuft sie? Und: wo kann man sie sehen?

Sendetermine „Wer stiehlt mir die Show?“

Die einzelnen Folgen der Quizshow laufen im Free-TV beim Privatsender Prosieben. Außerdem ist sie auf der Streaming-Plattform Joyn zu sehen. Die Wiederholungen der einzelnen Folgen sind in der selben Nacht der TV-Ausstrahlung ab 00.30 Uhr sehen. Wer ungeduldig ist, kann sie aber auch bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung bei Joyn Plus+ – dem kostenpflichtigen Premium-Abonnement des Dienstes – anschauen.

Ein Überblick der Sendetermine:

Show 1: Sonntag, 05. November 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben

Show 2: Sonntag, 12. November 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben

Show 3: Sonntag, 19. November 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben

Show 4: Sonntag, 03. Dezember 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben (Moderator: Matthias Schweighöfer)

(Moderator: Matthias Schweighöfer) Show 5: Sonntag, 10. Dezember 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben

Show 6: Sonntag, 17. Dezember 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben

Für Fans der Sendung gibt es gute Nachrichten. Angekündigt ist, dass derzeit sechs weitere Folgen produziert werden. Die dann siebte Staffel von „Wer stielt mir die Show?“ soll im kommenden Jahr zu sehen sein. Wann steht aber noch nicht fest – die Herausforderer allerdings schon. Mit dabei sind dann die Sängerinnen Sarah Connor (43) und Sängerin Lena Meyer-Landrut (32) sowie Moderator Klaas Heufer-Umlauf (40).

Wie läuft die Show ab?

In der preisgekrönten Quizsendung versuchen vier Herausforderer – drei Promis und ein „normaler“ Teilnehmer – dem Moderator Joko Winterscheidt den Job wegzunehmen. Dafür müssen sie sich zunächst untereinander in verschiedenen Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, bekämpfen.

Wer ins Finale kommt, spielt gegen Winterscheidt. Verliert der Moderator gibt er seinen Job in der kommenden Folge an den Gewinner ab und wird dann selbst zu einem Herausforderer. Das Finale wird traditionell von Katrin Bauerfeind moderiert.

Prominente in den vergangenen Staffeln

In den vergangenen Staffeln duellierten sich bei „Wer stiehlt mir die Show?“ bereits zahlreiche Promis wie Schauspieler Elyas M’Barek, Moderatoren-Legende Thomas Gottschalk, Komikerin Anke Engelke, Rapper Sido, „Tatort“-Star Fahri Yardim oder „Tokio Hotel“-Sänger Bill Kaulitz.