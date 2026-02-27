Die zweite Staffel der Erfolgsserie "Heated Rivalry" soll im Sommer gedreht werden. Serienschöpfer Jacob Tierney hat zudem verraten, dass die neue Staffel wahrscheinlich im Frühjahr 2027 erscheint.
Fans von "Heated Rivalry" müssen sich nicht mehr allzulange gedulden, bis die zweite Staffel erscheint. Serienschöpfer Jacob Tierney und ausführender Produzent Brendan Brady gaben bei einem Auftritt in "CBS Mornings" spannende Einblicke in den aktuellen Stand der Produktion und verrieten dabei auch den Starttermin für die Dreharbeiten zur zweiten Staffel: Sommer 2026.