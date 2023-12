Wer hat gestern bei The Taste gewonnen? (Staffel 12)

Von Woche zu Woche kochten die Nachwuchsköche in der zwölften Staffel der SAT.1-Kochshow „The Taste“ gegeneinander. Seit Mittwochabend steht nun fest, wer sich am Ende durchgesetzt hat.

Auch in der 12. Staffel von „The Taste“ wurde in den letzten Wochen wieder das beste Kochtalent Deutschlands gesucht. Seit dem 25. Oktober konnten die Zuschauer beim Privatsender SAT.1 sowie beim Streamingdienst Joyn sehen, wie sich vier Teams, gecoacht von namhaften Starköchen – im Jahr 2023 in Person von Tim Raue, Alexander Kumptner, Frank Rosin und Alexander Herrmann – duellieren.

Am vergangenen Mittwochabend (20:15 Uhr/SAT.1) lief dann das Finale der Staffel im TV. Sieben Kandidatinnen und Kandidaten hatten es bis dorthin geschafft. Aber wer konnte sich am Ende durchsetzen und so 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch gewinnen?

Wer hat „The Taste“ 2023 gewonnen?

Der Sieger – beziehungsweise die Siegerin – der 12. Staffel von „The Taste“ heißt Mona Hiermaier. Die 24-Jährige trat im Team von Alex Kumptner an. Damit steht die Nachfolgerin von Yvonne Fries fest, die Staffel 11 der Show gewann.

Im Finale von „The Taste“ war Juan Amador als Gastjuror dabei. Der 54-Jährige hat drei Michelin-Sterne, fünf Gault&Millau-Hauben – und ein Menü in seinem Wiener Restaurant kostet 395 Euro.

Juan Amador Foto: SAT.1/Benedikt Müller

Er wollte in der ersten Kochrunde am Mittwochabend von den Finalisten mit vegetarischen Aromen-Kombis verwöhnt werden. Die besten zwei Kandidaten durften im anschließenden Duell-Kochen ihre jeweiligen Partner und das Produkt wählen, das gekocht werden musste. Wie immer galt: Die Person mit dem schlechtesten Löffel scheidet hingegen aus.

Diese Gerichte wurden in Runde 1 auf den Löffel gezaubert:

Pia zog das Los „Passionsfrucht & Kaffee“ und kochte eine Sellerie-Rolle mit Olive, Panko und Chili.

Mona hingegen zog „Weiße Bohnen & Ingwer“ und zaubert dann ein Ragout mit Paprika, Tomate und Koriander auf ihren Löffel.

Nina zog das Los „Rote Beete & Purple Curry“ und kochte ein Curry mit Mango, Limette und Kokos.

Mary Anne zog Los „Miso & Champignon“ und kreierte eine Pilz-Rolle mit Kartoffel, Sellerie, Tofu und Haselnuss.

Daniel zog das Los „Zwiebel & Lakritz“ und kochte ein Dim Sum mit Pilz, Sellerie und Kartoffel.

Daniels Löffel wurde als bester gekürt, weswegen er sich in Runde 2 als Erster eine Duell-Partnerin oder einen Duell-Partner aussuchen sowie das Produkt, das verkocht werden soll aussuchen durfte.

Sein Löffel wird von Juan Amador zum Zweitbesten gekürt. Hieß: auch Michi durfte als Zweiter seine Gegnerin oder seinen Gegner im anschließenden Kochen wählen.

Ihr Löffel landete allerdings auf dem letzten Platz und sie schied aus.

Duell-Kochen und Entscheidungskochen

Im nach Runde 1 folgenden Duell-Kochen musste dann ein deliziöses Fischgericht gezaubert werden. Hier gewann Daniel gegen Pia, Mona gegen Michi und Nina gegen Mary Anne.

Im Entscheidungskochen kochten die Finalisten Fleischgerichte. Die Geheimzutat: Kumquat. Nina präsentierte ein Entrecôte mit Kartoffel, Pfifferling und Kumquat auf ihrem Löffel. Daniel kreierte ein Iberico-Schweinefilet mit Kartoffel, Pilz und Kumquat – das gab t einen goldenen Stern von Frank Rosin. Mona kochte eine gefüllte Perlhuhn-Brust und bekam drei goldene Sterne von Tim Raue , Alexander Herrmann und Alex Kumptner – damit gewann sie die 12. Staffel von „The Taste“.

Wer stand im Finale von „The Taste“ 2023?

Nach dem Ende des Halbfinales (Folge 8) war klar, welche Kandidaten im Finale der Kochshow gegeneinander antreten. Ins Finale geschafft hatten es folgende Hobbyköche:

Michi Schurr

Pia Hautzer

Mona Hiermaier

Kathrin Kotzybik

Daniel Schymkowitz

Nina Meyer

Mary Anne Penaloza Villafuerte

Wie waren die Teams bei „The Taste“ 2023 vor dem Finale?

Vor dem Finale waren die vier Teams wie folgt besetzt:

Team Gelb (Alexander Herrmann): Pia Hautzer

Team Grün (Alex Kumptner): Mona Hiermaier, Kathrin Kotzybik

Team Blau (Frank Rosin): Daniel Schymkowitz, Michi Schurr

Team Rot (Tim Raue): Nina Meyer, Mary Anne Penaloza Villafuerte

Wer ist raus bei „The Taste“ 2023?

Zu Beginn von Staffel 12 waren insgesamt 16 Kandidaten dabei, von denen folgende die Show nach und nach verlassen mussten:

Mariia Galchenko (Team Rot) – raus in Folge 2

Jakob Essler (Team Gelb) – raus in Folge 2

Heval Dogan (Team Blau) – raus in Folge 3

Kea Bründl (Team Gelb) – raus in Folge 4

Benni Özgöz (Team Grün) – raus in Folge 5

Diego Duarte (Team Gelb) – raus in Folge 5

Vishi Parameswaran (Team Grün) – raus in Folge 6

Dennis Börner (Team Gelb) – raus in Folge 8

Hannes Maltzan (Team Blau) – raus in Folge 8

Worum geht es bei The Taste?

Schon seit dem Jahr 2013 gibt es das Erfolgsformat bei Sat.1. Das Prinzip ähnelt dem einer Castingshow für Gesangstalente. Köchinnen und Köche - ob Profi oder Hobbykoch ist egal - bewerben sich um einen Platz in den vier Teams. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winken ein Preisgeld von 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch. In diesem Jahr besteht die Jury aus den Köchen Tim Raue, Alexander Kumptner, Frank Rosin und Alexander Herrmann. In den füheren Staffeln war die Jury auch schon anders besetzt. In der Vergangenheit bewerteten unter anderem Tim Mälzer oder Roland Trettl die Speisen.

Der eigentliche Clou der Sendung: die Kandidatinnen und Kandidaten kochen pro Runde für jeden Juror einen Löffel. Feinarbeit und mundgerechte Happen sind also gewünscht. Jede Folge hat ein eigenes Thema, das ein Gastjuror mitbringt, und gliedert sich in eine Team-Runde, ein Kochrunde mit einer „Geheimzutaten“ und das Entscheidungskochen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden anhand von roten und goldenen Sternen bewertet. Am Entscheidungskochen müssen nur die Kandidaten teilnehmen, die mit einem roten Stern bewertet wurden. Letztlich entscheidet der Gastjuror mit seiner Wertung, wer aus der Show fliegt.