Stärkung der Verbraucherrechte: Geld zurück? Was man künftig bei schlechtem Handynetz tun kann

Lange scheiterten Beschwerden über schlechten Handyempfang am fehlenden Nachweis. Eine neue Mess-App der Bundesnetzagentur ändert das nun. Welche Möglichkeiten das Verbrauchern eröffnet.
Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland können sich seit dieser Woche deutlich einfacher gegen schlechte Mobilfunkqualität wehren. Das lange diskutierte Minderungsrecht ist seit dem 20. April offiziell anwendbar und ermöglicht es Kundinnen und Kunden erstmals, bei unzureichender Netzleistung den Preis ihres Mobilfunkvertrags zu reduzieren oder außerordentlich zu kündigen. Das sind die wichtigsten Infos.