Mindestens 460.000 Soldaten sollen sich mit Verbündeten einer Aggression Russlands entgegenstellen können: Deutschlands erste Militärstrategie ist Antwort auf die veränderte Bedrohungslage.
Berlin - Russland als absehbar größte Bedrohung für die Sicherheit in Europa: Verteidigungsminister Boris Pistorius hat für den weiteren Kurs der Bundeswehr in einer veränderten Sicherheitslage ein Gesamtkonzept für die militärische Verteidigung vorgelegt. Der SPD-Politiker warnte dabei vor Gefahren durch den Kurs Russlands unter Präsident Wladimir Putin.