Ständig Menschen direkt am Wal: Ruhig wirkender Wal im Trubel - Was fühlt er wirklich?

Täglich über Stunden ist direkt am Buckelwal vor der Insel Poel Getöse und Gewusel. Immer wieder heißt es: Der Wal ist ganz ruhig. Aber ist das wirklich ein gutes Zeichen?
Wismar - Seit Tagen sind Menschen in unmittelbarer Nähe des vor der Ostsee-Insel Poel gestrandeten Buckelwals, zudem lärmen Boote und technisches Gerät. Selbst Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus rückte ganz nah ran: "Ich bin heute Morgen bei ihm gewesen, direkt an ihm dran", sagte er am Freitag. Der Wal scheint das gelassen und ruhig hinzunehmen - doch stimmt dieser Eindruck?