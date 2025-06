Städtische Unternehmen: Kliniken, LBBW, Flughafen, SSB: So viel verdienen die Chefs in Stuttgart

Kliniken, LBBW, Flughafen, SSB: So viel verdienen die Chefs in Stuttgart

11 Das Stuttgarter Klinikum ist seit Jahren eine Großbaustelle – und soll es bis 2033 bleiben. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

In den Chefetagen der Stuttgarter Beteiligungsbetriebe kann nicht über mangelhafte Dotierung geklagt werden. Zwei Chefs räumten besonders ab – mit eindrucksvollem Gehalt.











Die Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe der Landeshauptstadt zählen mehr Beschäftigte als die Kernverwaltung. Im aktuellsten Beteiligungsbericht für das Jahr 2023 werden 16 719 Mitarbeitende in den Betrieben genannt, mit denen die Verwaltung zum Beispiel den Nahverkehr, die Gesundheits- und Energieversorgung und die Entsorgung (Abfall und Abwasser) sicherstellt, darunter 1237 Auszubildende. 13 138 Menschen arbeiteten 2023 in der Kernverwaltung. Der Personalaufwand insgesamt stieg von 2022 auf 2023 in beiden Bereichen erheblich, in der Verwaltung um 8,7 auf 883 Millionen Euro in den Betrieben sogar um 9,4 Prozent auf 1,04 Milliarden.