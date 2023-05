1 Jugendliche versammeln sich 2017 zur „Yourope“-Aktion auf dem Ludwigsburger Marktplatz. Foto: /Stadt Ludwigsburg

Statt Jubiläumsfeiern und Sportfesten gibt es nur Telefonate, Trauerfeiern oder digitale Botschaften. Die Städte im Kreis Ludwigsburg vermissen ihre Partner und befürchten, dass gewachsene Freundschaften zerbrechen könnten.









Ludwigsburg - Wenn die freundschaftlichen Bande erst einmal gerissen sind, lassen sie sich nur schwer wieder herstellen. Christine Süß kennt das aus ihrem inzwischen 26 Jahre währenden Engagement für die Ludwigsburger Partnerschaften. Was also ist zu tun, wenn wegen der Pandemie schon mehr als ein Jahr so gut wie nichts mehr geht? „Wir sind in ständigem Mailkontakt“, sagt Süß. In der Kornwestheimer Partnerstadt Weißenfels laufen indes Vorbereitungen für ein Städtepartnertreffen zu einem Schlossfest Ende August. Natürlich hänge die Teilnahme – wie zurzeit alles – von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab, sagt die Kornwestheimer Oberbürgermeisterin Ursula Keck.