Das RBK erlebt einen selten intensiven Umbau: Neubauten wachsen, alte Trakte leeren sich. Polizei und Rettungskräfte nutzen den Zwischenzustand für realistische Einsatzübungen.
Das Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) steckt in einer Umbauphase wie selten zuvor. Fünf neue Bauwerke wachsen derzeit auf dem Areal auf dem Burgholzhof in der Höhe. Während an einer Stelle der Gebäudebestand zunimmt, ist ein anderer bisheriger Krankenhaustrakt bereits weitgehend ausgeräumt. Anfang des kommenden Jahres machen mehrere Gebäude Platz für den Neubau des neuen Kernkrankenhauses.