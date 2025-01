Städtebau in Stuttgart-Bad Cannstatt: Wird die Wassersäule am Wilhelmsplatz abgebaut?

1 Seit gut 20 Jahren steht die viel kritisierte Wassersäule am Cannstatter Wilhelmsplatz. Sie gilt nicht nur als wenig attraktiv. Es ist auch sehr energieintensiv, sie zu betreiben. Foto: Uli Nagel

Die Verwaltung will den Brunnen zwar für rund 150 000 Euro umgestalten, doch die Wasserspiele erhalten. Die Freien Wähler sind damit nicht zufrieden und präsentieren ihrerseits Vorstellungen und Ideen.











Was verkehrstechnisch am oft überlasteten Verkehrsknoten Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt verbessert werden kann, muss der neue Verkehrsstrukturplan zeigen. Fakt ist: Eine Untertunnelung ist wegen der astronomischen Baukosten nicht realistisch. Zumindest städtebaulich ist an der Betonwüste vor allem kurzfristig etwas zu korrigieren. Die Stadt hat jedenfalls angekündigt, am Wilhelmsplatz Geld für eine neue Bebauung in die Hand nehmen zu wollen. Zeit wird’s, denn viele Gebäude sind keine Augenweide und hinterlassen bei Besuchern einen schlechten Eindruck von Stuttgarts ältestem Stadtteil.