Städtebau bei Stuttgart 21: Über eine Milliarde Kosten für Bau des neuen Rosensteinviertels

Mit Hilfe externer Berater hat die Stadt Stuttgart die Kosten für das Rosensteinviertel ermitteln lassen. In den Milliarden noch nicht enthalten: die eigentlichen Gebäude.
Diese Zahl dürfte für erneute Diskussionen über den geplanten Städtebau bei Stuttgart 21 sorgen: 1,2 Milliarden Euro könnte allein die Erschließung der drei auf den Gleisflächen geplanten Viertel Europaquartier, Rosensteinquartier und Maker City sowie des sogenannten Gleisbogenparks kosten. Diese Summe nennt die Stadtverwaltung und stützt sich auf Erkenntnisse des Beratungsunternehmens Drees&Sommer.