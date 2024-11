Städtebau bei Stuttgart 21: Mehr als 400 Ideen fürs Bahnhofsumfeld

9 Die in die Endauswahl gekommenen Vorschläge zur Nutzung des Grundstücks am Bahnhof werden bis Ende November in einer Ausstellung gezeigt, Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Die Stadt hat nach Ideen für das direkt an den neuen Bahnhof angrenzende Areal gefragt – und mehr als 400 Vorschläge erhalten. Die Jury hat nun fünf davon ausgezeichnet. Ein Konzept stammt von einem prominenten Stuttgarter.











Noch ist unklar, ob und wann die Stadt über die von ihr gekauften Gleisflächen in der Innenstadt verfügen kann. Ungeachtet dieser Unwägbarkeiten treibt das Rathaus die Überlegungen voran, was einmal auf den Arealen entstehen könnte. Für das direkt an neuen Bahnhof angrenzende Grundstück, von den Stadtplanern mit der Bezeichnung „A 3“ belegt, ist nun ein Ideenwettbewerb zu Ende gegangen.