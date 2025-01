Städtebau bei den Wagenhallen: Streit um Bahnflächen am Stuttgarter Nordbahnhof vor Gericht

Gleichsam als Vorbote für das auf den Stuttgart-21-Flächen geplante Rosensteinviertel soll ebenfalls auf – allerdings längst aufgegebenen – Bahngrundstücken zwischen Nordbahnhof, Wagenhallen und Pragfriedhof die Maker City entstehen, ein Viertel mit neuen Wohnformen, Handwerksbetrieben und Einrichtungen für Entwicklung, Forschung, Bildung und Freizeit. Dass die zuständige Behörde das dafür benötigte Areal vom Zweck der Bahnnutzung entbunden hat, gefällt nicht jedem. Im Januar landet die Sache deshalb vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Az.:5 S 1629/23).

Klage richtet sich gegen Bahn-Behörde

Auf der für den Städtebau vorgesehenen Fläche sollen zunächst bis Ende Februar 134 Bäume gefällt werden, um Platz für Bau- und Logistikbereiche zu schaffen. Aber nicht gegen diesen Eingriff in die Natur, sondern gegen die sogenannte Freistellung richtet sich die Klage eines Bürgers. Mit diesem Begriff wird beschrieben, dass bislang der Bahnnutzung zugedachte Flächen auch einer anderen Verwendung zugeführt werden können. Über entsprechende Anträge entscheidet das Eisenbahn-Bundesamt (Eba).

Der Terminus „Freistellung“ hat es zuletzt zu einer gewissen Prominenz gebracht, weil die Ampel-Koalition Ende 2023 die Regeln dafür verschärft hat – was die Pläne fürs Rosensteinviertel in Frage stellt. Bei den Flächen an den Wagenhallen ist die Sache aber anders gelagert. Ein Rathaus-Sprecher erklärt, diese seien bereits „am 17. Januar 2023 vom Eba von Bahnbetriebszwecken freigestellt“ worden, mithin vor der Gesetzesänderung.

Stadt treibt Planungen voran

Betroffen sind insgesamt acht Flurstücke der Stadt mit einer Gesamtgröße von gut 54 900 Quadratmetern. Der für das Vorhaben benötigte Bebauungsplan hat am 6. Juni 2024 den Gemeinderat passiert und ist nach Angaben der Stadtverwaltung seit 20. Juni 2024 in Kraft. Die Klage, die am 16. Januar in Mannheim verhandelt wird, habe keinen Einfluss auf das Bauvorhaben. Das Eba habe den Freistellungsbeschluss für sofort vollziehbar erklärt, sprich: etwaige Klagen entfalten keine aufschiebende Wirkung. Die Stadt befinde sich für das Vorhaben „in der Planungsphase“ und sei überdies der „Rechtsauffassung, dass die Klage des Bürgers unzulässig ist“.