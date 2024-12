Städte weisen auf Verbote hin: Feuerwerk ist in der Altstadt verboten

Feuerwerk ist in der Altstadt verboten

1 Zu gefährlich: In der historischen Altstadt sind Feuerwerkskörper und andere Pyrotechnik verboten. Foto: imago images/Marius Schwarz

In mehreren Städten im Rems-Murr-Kreis gilt zum Schutz der historischen Gebäude in der Altstadt ein Feuerwerksverbot – auch an Silvester und Neujahr.











Finger weg von Feuerwerk vor Fachwerkhäusern. Wegen der erhöhten Brandgefahr ist es gesetzlich verboten, in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Altenheimen, Kinderheimen sowie Fachwerkhäusern Feuerwerke abzubrennen. Dieses Verbot gilt als bundesrechtliche Verordnung unmittelbar in allen Städten. Zahlreiche Städte im Rems-Murr-Kreis weisen in diesen Tagen besonders auf das Verbot hin. Das Verbot beruht auf Paragraf 23 der Sprengstoffverordnung. Wer dagegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und riskiert eine Geldbuße von bis zu 5000 Euro.