Städte in finanzieller Notlage: Ludwigsburger Tourismusbehörde spart weiter – „Langsam sind wir aber am Ende“

Der Pferdemarkt 2026 wurde bereits abgesagt, doch Tourismus & Events muss wegen des Sparkurses der Stadt weiter kürzen. Unter anderem steigen die Standkosten für den Weihnachtsmarkt.
Dass der Sparkurs Ludwigsburgs direkte Auswirkungen auf das Stadtleben hat, zeigt sich besonders deutlich bei Tourismus & Events (Telb). In den vergangenen Jahren musste sich die städtische Tourismusbehörde unter anderem dazu durchringen, die Venezianische Messe und den Pferdemarkt nur noch alle zwei Jahre stattfinden zu lassen. „Wir erhalten Briefe und Anrufe von Bürgern, die berichten, wie schlimm sie diese Entwicklung finden“, sagt Telb-Geschäftsführer Mario Kreh. Nun folgen weitere Maßnahmen – und die klare Botschaft: Die Tourismusbehörde ist mit ihrem Latein am Ende.