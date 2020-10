8 Ganzer Einsatz für die Umwelt: der Jubel bei den Initiativen und Vereinen, die die Stuttgart-Crowd der Stadtwerke von ihren nachhaltigen Projekten überzeugen können, wird groß sein. Foto: Adobe Stock

Ideen für ein nachhaltiges, umweltfreundlicheres Leben gibt es in Stuttgart jede Menge. Wie diese auch umgesetzt werden können, dazu präsentieren die Stadtwerke Stuttgart ein innovatives Konzept.

Die Landeshauptstadt will 2050 klimaneutral sein. Auf dem Weg dahin sind viele große und kleine Schritte zu gehen. Der Gemüsegarten im Kindergarten, die Klassenfahrt mit klimaneutraler An- und Abreise, Trikots aus recyceltem Material oder eine Photovoltaik-Anlage für das Vereinsheim - an guten Ideen für ein umweltgerechtes, nachhaltiges Stadtleben mangelt es nicht. Damit diese auch Realität werden, haben die Stadtwerke Stuttgart nun die Stuttgart-Crowd ins Leben gerufen. Die neue Crowdfunding-Plattform hilft dabei, eine Finanzierung für nachhaltige Projekte und CO2-freie Ideen auf die Beine zu stellen.

Jeden Monat 1000 Euro im Fördertopf

Auf der Webseite der Stuttgart-Crowd können Stuttgarter Initiativen aus allen gesellschaftlichen Bereichen finanzielle Unterstützung einwerben. Einzige Voraussetzung: sie haben Nachhaltigkeit zum Zweck oder sind in der Umsetzung nachhaltig aufgebaut. Dabei kann es sich um einen Verein, eine Schule, eine Institution oder privates Engagement handeln – Hauptsache, die Initiative kommt aus der Landeshauptstadt.

Welche Projekte unterstützt werden und damit gut für ein nachhaltiges Stuttgart sind, entscheidet allein die Crowd – also die Gemeinschaft der Stadt. Gespendet werden können auch kleine Beträge ab einem Euro. Als Impulsgeber stellen die Stadtwerke jeden Monat einen Fördertopf mit 1000 Euro zusätzlich zur Verfügung.

Die bedienerfreundliche Webseite wurde in Zusammenarbeit mit den ebenfalls in Stuttgart ansässigen Crowdfunding-Profis von Fairplaid entwickelt. Interessierten steht ein erfahrenes Berater-Team mit kostenfreien Tipps für ein erfolgreiches Projekt zur Seite.

Damit die Unterstützer-Crowd sicher sein kann, wofür die Spenden verwendet werden, gilt das „Alles-oder-Nichts-Prinzip“: Das gesammelte Geld wird nur ausgezahlt, wenn das finanzielle Ziel erreicht wird. Falls nicht, geht das Geld zurück an die Spenderinnen und Spender.

Drei Projekte werben zum Start um Unterstützung

Gleich zu Beginn der Stuttgart-Crowd werben drei Nachhaltigkeitsprojekte aus der Landeshauptstadt um Unterstützung. Darunter die Stuttgarter Kickers, die eine energiesparende LED-Flutlichtanlage für ihre Jugend planen. Das Hinterhofkino Stuttgart möchte die Crowd für eine Gemeinschaft stiftende Idee gewinnen: mittels Ökostrom betriebenem E-Lastenbike, Projektor und Leinwand wollen die Cineasten kostenlosen Filmgenuss vom heimischen Balkon bieten.

Unter den Bewerbern ist auch der 1. Kindersportverein Stuttgart. Sprecherin Chirine Schmid erläutert deren Förderprojekt: „Es kommt oft vor, dass wir Sportutensilien von einer Halle zur nächsten bringen müssen. Die Wege sind nicht weit, trotzdem sitzen wir oft im Auto, um alles transportieren zu können.“ Daher wünschen sich die Vereinsmitglieder ein E-Lastenrad. „Das wäre für uns die ideale Lösung.“

Info: Näheres und Ansprechpartner auf der Webseite der Stuttgart-Crowd der Stadtwerke Stuttgart.