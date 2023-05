1 Die Energie ist teurer geworden – viele Verbraucher hoffen auf stabile Lieferungen durch ihre örtlichen Stadtwerke. Foto: /Julian Stratenschulte/dpa

Kreis Ludwigsburg - Manuela Greib (Name geändert) ist sauer. Ihr Stromversorger hat ihren Vertrag zum 28. Februar gekündigt – „fristgerecht“, steht im Schreiben der Stadtwerke Ditzingen, das unserer Zeitung vorliegt. Das Unternehmen begründet sein Vorgehen mit stark steigenden Beschaffungspreisen. Der Anstieg führe dazu, „dass wir uns auf unseren kommunalen Versorgungsauftrag konzentrieren müssen und auslaufende Lieferverträge für Kunden außerhalb Ditzingens nicht fortführen können“. Manuela Greib hat also das Nachsehen, weil sie zwar in der Region wohnt, nicht aber in Ditzingen. Laut dem Schreiben übernimmt der örtliche Grundversorger „nahtlos“ die Versorgung.