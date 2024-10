Stadtwerke Fellbach: Neue Windräder auf der Schwäbischen Alb

1 Eines der beiden Windräder (Nabenhöhe 169 Meter) der Stadtwerke Fellbach auf Markung der Gemeinde Gerstetten auf der Schwäbischen Alb Foto: Peter Hartung (Stadtwerke Fellbach)

Mehrere hundert Gäste beteiligten sich an dem Bürgerfest auf der Schwäbischen Alb und bestaunten die 244 Meter in die Höhe ragenden neuen Windräder der Stadtwerke Fellbach.











Die Gäste aus dem vorderen Remstal, die entweder im Reisebus oder im eigenen Auto in großer Zahl auf die Schwäbische Alb gekommen sind, waren begeistert ob der Dimensionen, die sich ihnen bot: Bei einem großen Bürgerfest haben zahlreiche Interessenten aus Fellbach wie auch von der Schwäbischen Alb erstmals den erneuerten Windpark mit den beiden neuen Windrädern in Gussenstadt in Augenschein genommen.