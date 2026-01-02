Stadtwerke Fellbach trennen sich: Unvermeidbarer Abschied – Warum Fellbachs „Walter“ nun gehen muss

Die Stadtwerke Fellbach beenden ihre Beteiligung an der Gesellschaft, die diverse Dienstleistungen und Software angeboten hat. Ein launiger Abschiedsgruß.
Das ist eine bittere Nachricht für Fellbach: Walter hilft nicht mehr. Wobei, ehrlicherweise muss man auch einräumen: Seine Dienste haben nur die wenigsten in Fellbach bemerkt. Und so richtig nach Wunsch all jener, die immense Hoffnungen in seine Servicefähigkeiten gesetzt hatten, fiel Walters Leistungsvermögen zumindest zuletzt offenkundig auch nicht mehr aus.