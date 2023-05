1 Fürs Kochen, Warmwasser, Heizung: Gas wird im kommenden Jahr teurer. Foto: Imago/Laci Perenyi

Die ersten Grundversorger haben ihre Gaspreise für das kommende Jahr bekannt gegeben. Die Unterschiede bei den Preissteigerungen in Stuttgart, Backnang und Fellbach sind gewaltig.









Krieg in der Ukraine, unübersichtliche Lage auf den Märkten: Lange Zeit war unklar, wie stark all das die Gaspreise in den kommenden Monaten beeinflusst. Die ersten Stadtwerke und Grundversorger in der Region haben nun ihre Preise für 2023 bekannt gegeben. Die Verteuerung hängt unter anderem davon ab, wie geschickt die Stadtwerke beim Einkauf des Gases agiert haben. Unternehmen, die vor der Krise langfristig eingekauft und sich einen Preis gesichert hatten, der damals zwar relativ hoch, nun jedoch vergleichsweise günstig erscheint, können das Plus für die Kunden etwas abmildern. Besonders in Backnang drohen jedoch deutliche Mehrkosten.