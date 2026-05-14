Seit 150 Jahren wird die Stadt Esslingen mit modernem Trinkwasser durch die Stadtwerke versorgt. Zur Feier sind Bürgerinnen und Bürger zu einer Führung rund um das Thema eingeladen.
Die moderne Trinkwasserversorgung in Esslingen feiert Geburtstag: Seit 150 Jahren fließt frisches und sauberes Wasser aus und durch die Leitungen in der Stadt. Zu dem Anlass laden die Stadtwerke Esslingen und die Hochschule Esslingen zu kostenlosen Führungen rund um das Thema Trinkwasser ein. Den Einblick in die Wasserversorgung gibt es an vier Terminen zwischen Mai und September.