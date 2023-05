1 Wenn nichts mehr geht, müssen Bürger draußen bleiben. Foto: /Caroline Holowiecki

Stuttgart ist wahrlich nicht arm an Baustellen. An vielen Ecken und Enden der Landeshauptstadt wird gebuddelt, betoniert und asphaltiert. Die Bürgerinnen und Bürger ertragen das alles mit erstaunlichem Langmut. Anders sieht es mittlerweile aber bei der größten Baustelle in der Stadt aus, die ohne Kräne, Bagger oder sonstiges schweres Gerät auskommt: Hinter der Rathausfassade läuft es alles andere als rund, die Abläufe in den Behörden stocken, Bürgerinnen und Bürger müssen teils absurd lange Wartezeiten in Kauf nehmen, wenn sie überhaupt auf dem Amt vorsprechen dürfen. Kurzum: Die Stadtverwaltung muss dringend auf Vordermann gebracht werden.