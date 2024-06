1 Jens Bauer in seiner Apfelbaum-Plantage in Bad Cannstatt. Auf dem Stückle wollte er drei Wohnmobilstellplätze einrichten – vergebens. Foto: Kathrin Haasis

Zur Fußball-Europameisterschaft wollte der Cannstatter Obst- und Weinbauer Jens Bauer Wohnmobilstellplätze anbieten. Was anderswo möglich ist, ist in Stuttgart jedoch verboten. Die Winzer begehren nun gegen die vielen Vorschriften auf.











Jens Bauer wäre nie auf diese Idee gekommen, hätte er nicht Freunde mit einem Wohnmobil. „Du hast doch so schöne Flächen, mach’ was!“, sagten sie. Also heuerte der Obst-und Weinbauer aus Stuttgart-Bad Cannstatt einen Architekten an, der ihm einen Plan für drei Wohnmobilstellplätze in seiner Apfelbaumplantage zeichnete. „Das ist eine Superidee für die Europameisterschaft“, dachte er sich. Fußballfans hätten bei ihm kostenlos übernachten können und dafür vielleicht Wein oder Äpfel gekauft. Apfelparadies heißt sein Betrieb. „Wenn man hier mitten in der Stadt bei Vogelgezwitscher aufwacht – etwas Schöneres gibt es doch nicht“, sagt er auf der grünen Wiese. Die Mitarbeiter vom städtischen Baurechtsamt waren jedoch anderer Ansicht.