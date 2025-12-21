Hermann Pflieger, der über Jahrzehnte die Geschäfte führte, zieht sich zurück. Dirk Neurath übernimmt. Was den Hessen nach Böblingen gebracht hat und was er 2026 angehen will.
Im Busunternehmen Pflieger, das für den Stadtverkehr in Böblingen und Sindelfingen zuständig ist, kündigt sich ein Wechsel an. Nach 50 Jahren an der Spitze des Unternehmens will sich Hermann Pflieger langsam aus der Geschäftsführung zurückziehen. Mit dem Unternehmen, das 2026 100 Jahre alt wird, soll es aber weitergehen. Einen neuen Geschäftsführer gibt es bereits. „Dirk Neurath ist mein Nachfolger“, verkündet Pflieger bei einem Pressegespräch.