Stadtumsiedlung: Spektakel in Schweden: Historische Holzkirche zieht um

Wegen des Bergbaus in der Stadt wird der Ortskern des nordschwedischen Kirunas verlegt. Auf einem Spezialtransporter rollt nun eine 672 Tonnen schwere Kirche durch die Stadt - und Tausende schauen zu.
Kiruna - In Nordschweden muss wegen Gefahren durch den Bergbau eine ganze Stadt umziehen - und mit ihr eine historische Holzkirche. Tausende Schaulustige sahen dem Spektakel am Morgen zu, wie die Nachrichtenagentur TT berichtete. In einer Live-Übertragung des Fernsehsenders SVT war zu sehen, wie das 672 Tonnen schwere Gotteshaus auf einem speziell konstruierten Wagen durch Kiruna rollt.