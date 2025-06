Jetzt die beliebtesten Sommerfeste in Stuttgart-Mitte entdecken. Wo man Live-Musik, gutes Essen und kühle Drinks an den Sommer-Wochenenden genießen kann, gibt es hier im Überblick.

Bohnenviertelfest: Feiern im ältesten Stadtviertel Stuttgarts

Jährlich findet Ende Juli das beliebte Bohnenviertelfest statt. Von Kinderprogramm über Musikveranstaltungen bis hin zu leckerem Essen und kühlen Drinks, hat das Straßenfest alles zu bieten, was sich Anwohner und Besucher wünschen. Das älteste Stadtviertel Stuttgarts ist definitiv einen Besuch wert und wartet an diesen Tagen mit buntem Programm neben Verkaufs- und Bewirtungsgästen auf seine Besucher.

Wann: 24. bis 26. Juli

Wo: Bohnenviertel

Jazzopen in Stuttgart: Welche Bühne darf es sein?

Jährlich zieht das berühmte Festival auf dem Stuttgarter Schlossplatz tausende Besucher in die Landeshauptstadt. Namhafte Künstler spielen Konzerte unter freiem Himmel und hunderte Besucher verbringen ihre Sommerabende im umliegenden Park. Die Tickets sind heißt begehrt, wer Glück hat, kann kurzfristig noch Restkarten ergattern. Doch in der Regel bekommt man auch außerhalb des offiziellen Veranstaltungsgeländes viel von der guten Stimmung mit. 2025 treten unter anderem Stars wie Gregory Porter, Kraftwerk, Kylie Minogue, Joe Bonamassa oder Lionel Richie auf. An verschiedenen Orten erwarten Besucher auch gratis Gigs.

Wann: 2. bis 13. Juli 2025

Wo: Schlossplatz, Altes Schloss, Spardawelt, BIX Jazzclub

Sommerfestival der Kulturen

Wie in den letzten Jahren startet auch in diesem Jahr das Sommerfestival der Kulturen wieder durch und lockt tausende Besucher an. Auf dem Marktplatz und den umliegenden Straßen tönen die Beats weltweit gefeierter Künstler. Auf dem Markt der Kulturen gibt es Schmuck, Gewürze und Kunsthandwerk zu kaufen. Kulinarische Köstlichkeiten bieten die zahlreichen Essensstände auf und um den Marktplatz an. Neben internationalen Top-Acts haben Nachteulen auch die Möglichkeit am späten Abend bei der Silent Disco zu tanzen. Auch kleine Gäste kommen auf ihre Kosten, denn das Kinderprogramm ist ein bunter Mix aus Vorleserunden, Kinderradio, diversen Spielangeboten und Karussellfahrten.

Wann: 15. bis 20. Juli

Wo: Marktplatz und umliegende Straßen

Henkersfest auf dem Wilhelmsplatz muss umziehen

Gefeiert wird diesen Sommer auch auf dem Wilhelmsplatz, dem ehemaligen Henkersplatz. Das Henkersfest überzeugt jährlich mit Musik, Essens-, Verkaufs- und Kreativständen. Seit über 25 Jahren ist das Fest heiß geliebt von seinen Besuchern. Auch hier ist der Eintritt kostenlos. Aufgrund von Sicherheitsbedenken muss das Fest in diesem Jahr umziehen.

Wann: 30. Juli bis 2. August

Wo: Wilhelmsplatz

Stuttgarter Weindorf: geWeinsam genießen

geWeinsam genießen ist auf dem alljährlichen Stuttgarter Weindorf angesagt. Seit knapp 50 Jahren lockt das traditionelle Fest Weinliebhaber aus der gesamten Region auf den Marktplatz, Schillerplatz und die Kirchstraße. Wirtinnen und Wirte verwöhnen ihre Gäste mit regionalen Köstlichkeiten aus den eigenen Küchen und Kellern und überzeugen Jahr für Jahr mit bester Qualität. Sonntag bis Mittwoch kann hier von 11:30 Uhr bis 23 Uhr geschlemmt werden, während von Donnerstag bis Samstag bis null Uhr gefeiert wird.

Wann: 21. August bis 6. September

Wo: Marktplatz, Schillerplatz und Kirchstraße

Das große Sommerfest in Stuttgart

2024 fand aufgrund der zahlreichen Veranstaltungen und der Fußball-Europameisterschaft in den Sommermonaten kein großes Sommerfest in der Stuttgarter Innenstadt statt. In den vergangenen Jahren säumten zahlreiche Essenstände die Königstraße und den Schlosspark, Sitzgelegenheiten wurden aufgebaut, Live-Musik tönte durch den Schlossgarten und kühle Getränke ließen die Gläser klirren. Es bleibt das Hoffen auf ein Sommerfest im Jahr 2025. Ein Termin steht aktuell noch nicht fest.

