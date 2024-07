Momente voller Spaß, Musik und guter Laune erleben auf den Sommerfesten in Stuttgart-West. Welche Veranstaltungen man sich in diesem Sommer nicht entgehen lassen sollte.

Tanzen auf der Open-Air-Tanzfläche der Westallee, shoppen und genießen auf dem Feuerseefest oder köstliche Weine probieren beim Jazz-Sommerfest. Wo man in Stuttgart in den warmen Monaten den Sommer feiern kann.

Westallee: Alternatives Straßenfest im Stuttgarter Westen

Auch in diesem Jahr öffnet die Westallee in der Johannesstraße im Sommer wieder ihre Tore. Sas alternative Straßenfest ist mit guten Essen, leckeren Drinks und alternativer Live-Musik zum Publikumsmagneten avanciert. Von leckerer Pinsa, über afrikanische Köstlichkeiten bis hin zu veganen Leckereien, lässt das Essensangebot in der Westalle keinen Raum für Wünsche offen. Hier kann in entspannter Atmosphäre zu cooler Musik gefeiert werden – die ideale Veranstaltung zum Connecten, Feiern und Genießen.

Wann: 12. Bis 13. Juli

Wo: Johannesstraße

Das Jazz-Sommerfest in Jacques Weindepot

Auch in Jacques Weindepot im Stuttgarter Westen wird der Sommer gefeiert, und zwar mit bester Jazz-Musik, einem Aperitif und ausgewählten Weinen. Musikalisch begeistert in diesem Jahr das Armin Schönert Jazz-Trio. Eine Anmeldung für das Sommerfest im Innenhof des Wein-Depots ist erforderlich. 25 Euro Kostenbeitrag sind einzuplanen.

Wann: 23. August 2024

Wo: Rotebühlstraße 89/2, 70178 Stuttgart

Feuerseefest

Im September geht ein Klassiker wieder einmal an den Start: das Feuerseefest begeistert mit einer neuen Auflage und lockt zahlreiche Besucher an. Im Herzen des Stuttgarter-Westens liegt die wunderschöne Feuerseekirche umgeben vom Feuersee. Mit zahlreichen Sitzgelegenheiten und umliegenden Lokalitäten ist der Feuersee ein beliebter Anlaufpunkt für Stuttgarter. Rund um den See gibt es zahlreiche Essensstände, Verkaufsstände und Flohmarktverkäufe. Tagsüber können sich die kleinen Besucher über ein buntes Kinderprogramm freuen und auf der Open-Air-Bühne gibt es von Donnerstag bis Samstag abends Auftritte regionaler Bands.

Wann: 12. bis 15. September

Wo: Feuersee

