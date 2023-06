1 An der Ecke Humholdt- und Philipp-Reis-Straße in Poppenweiler möchten Discounter einen Supermarkt bauen. Foto: factum/Simon Granville

Zwei Handelsketten möchten sich im Ludwigsburger Stadtteil Poppenweiler ansiedeln. Doch so einfach ist das nicht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Wenn es um die Nahversorgung geht, bekommt Poppenweiler höchstens eine Drei-bis-vier. Zwar gibt es im Ludwigsburger Teilort am Neckar noch einen Dorfladen, eine Bäckerei, eine Apotheke und einen Getränkemarkt sowie einen Metzger, der zumindest regelmäßig mit dem Wagen vorfährt. Was vielen Einwohnern jedoch fehlt, ist ein Rundumangebot. Und das könnte es nun schon bald geben, denn zwei Lebensmittelketten möchten gerne in Poppenweiler bauen. Doch eines dürfte auch klar sein: Sobald ein Supermarkt öffnet, bekommt nicht nur der Dorfladen an der Steinheimer Straße Probleme.