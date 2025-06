Stadtteil- und Kreisserie: Mitten im Herz Wendlingens

1 Ohne sie läuft im Café nichts: Vorne von links: Roswitha Fischer, Bruni Haible, MiT-Leiterin Heike Hauß, Melina Schmidt. Hinten von links: Helga Weitz, Christel Faber, Bruni Maier. Foto: Kerstin Dannath

Der Treffpunkt Stadtmitte in Wendlingen punktet nicht nur mit hoher Aufenthaltsqualität und einem vielfältigen Programm. Es ist für viele ein Ort für soziale Kontakte.











„Im MiT ist es viel besser als allein in der Wohnung herumzusitzen. So habe ich viel Abwechslung und treffe andere Leute“, sagt Melina Schmidt. Seit 32 Jahren engagiert sich die mittlerweile 73-Jährige in Wendlingen ehrenamtlich: Zunächst im Vorgängerhaus „Treffpunkt im Keim“ (TiK) im ehemaligen Hotel Keim am Bahnhof, seit 2009 im Stadt- und Kulturhaus Treffpunkt Stadtmitte in der Begegnungsstätte „Menschen im Treffpunkt“ (MiT). Ein bis zwei Mal pro Woche steht Schmidt hinter der Theke im MiT-Café, schenkt Kaffee aus oder bedient beim Mittagstisch. Obendrein ist sie oft bei der „Maschenplauderei“ am Start – dabei treffen sich regelmäßig begeisterte Strickerinnen, um ihr Hobby auszuüben und, der Name verrät es schon, um sich auszutauschen.