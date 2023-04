1 Die 152 Stadtteile Stuttgarts sind sehr unterschiedlich – in manchen Punkten haben sie jedoch Gemeinsamkeiten. Foto: /IMAGO/imageBROKER/Wolfgang Diederich

Die verschiedenen Stadtteile Stuttgarts zeichnen sich durch unterschiedliche Eigenheiten aus. Um herauszufinden, in welchen Kategorien die Stadtteile sich besonders hervortun, haben wir Daten der Stadt analysiert – und teils unerwartete Ergebnisse erhalten.









Was kann man eigentlich mit Daten der Stadt über die einzelnen Stadtteile anfangen? Eine ganze Menge. Wir haben die Daten des „Statistikatlas Stuttgart“ ausgewertet und anhand verschiedener Kategorien Rankings über die Stadtteile erstellt. So sieht man, welche Stadtteile in Stuttgart bei bestimmten Themen besonders weit vorn landen und welche eher auf der Strecke bleiben.

Wo die Stuttgarter besonders gerne leben

Es gibt Stuttgarter Stadtteile, da will kaum jemand wieder weg. Unser Ranking zeigt, welche Gegenden besonders beliebt sind. Mit einigen hätte man nicht gerechnet – oder war noch gar nie dort. Lesen Sie hier, in welchen Stadtteilen die Stuttgarter schon besonders lang leben und nicht mehr wegwollen.

Die luxuriösesten Stadtteile Stuttgarts

In manchen Stuttgarter Stadtteilen leben die Bewohner im großen Stil: viel Wohnraum, eigene Immobilien und Autos. Die Top Ten überraschen nicht alle – sie haben aber etwas gemeinsam. Was diese Gemeinsamkeit ist und welche Stadtteile ganz vorn landen, lesen Sie hier.

Wo die Stuttgarter beengt wohnen

Großzügig wohnen möchte jeder. In manchen Teilen Stuttgarts geht es dagegen sehr beengt zu, wie unser Ranking zeigt. Auf wie vielen Quadratmetern wohnt der durchschnittliche Stuttgarter überhaupt? Das erfahren Sie hier.