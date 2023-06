10 Wo wohnten die Stuttgarter besonders gerne? Die Plätze 1 bis 10 im Stadtteil-Ranking zeigt die Bildergalerie. Foto: Westend61/Werner Dieterich via www.imago-images.de

Es gibt Stuttgarter Stadtteile, da will kaum jemand wieder weg. Unser Ranking zeigt, welche Gegenden besonders beliebt sind. Mit einigen hätte man nicht gerechnet – oder war noch gar nie dort.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nirgendwo in Stuttgart wohnen die Menschen so lange wie in Luginsland. Vier von zehn Bewohnern des Untertürkheimer Stadtteils sind seit mindestens 15 Jahren dort gemeldet. Auf 1000 Einwohner kamen 2020 nur gut 50 Fortzüge, das ist stuttgartweit jeweils ein Spitzenwert und damit landet Luginsland in unserem Stadtteil-Ranking auf Platz eins. Aber warum zieht kaum jemand von dort weg?