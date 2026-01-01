Stadtreinigung in Stuttgart: Die einen feiern, die anderen putzen hinterher

Was von der Silvesternacht übrig bleibt, räumt die Stadtreinigung der Abfallwirtschaft Stuttgart am frühen Neujahrsmorgen weg.
Das neue Jahr ist erst ein paar Stunden alt, aber Martin Merz hat schon wieder alle Hände voll zu tun. Er sitzt um kurz nach 5 Uhr am 1. Januar in seinem Büro. Immer wieder schneien Mitarbeiter herein und haben Fragen: welche Plätze zuerst, welches Auto für welches Team? Martin Merz ist technischer Sachbearbeiter bei der Straßenreinigung der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) und koordiniert den großen Kehraus gegen Ende der Neujahrsnacht.