Stadträtinnen mit Kleinkindern: Was die Babys im Stuttgarter Rathaus auslösen

Mehrere Stadträtinnen in Stuttgart haben Babys – und nehmen diese auch mit in Sitzungen. Funktioniert das? Und warum war vor allem ein Kind öfter Gesprächsthema im Ältestenrat?
Die häufigste Reaktion, die Anita von Brühl bekommt, wenn sie ihr Baby zu einer Sitzung ins Stuttgarter Rathaus, zu einem Neujahrsempfang oder einem Abendessen mitnimmt? „Also, mit meinem Kind wäre das ja nicht gegangen“, sagen andere Eltern dann zu ihr. Anita von Brühl ist unterdessen überzeugt: „Die meisten haben es einfach nie ausprobiert.“